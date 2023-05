Rio Maior por confirmar

A Liga deve confirmar na próxima semana o local para a realização do Casa Pia-Estoril, da 33ª jornada da 1ª Liga. E tudo aponta para que o Estádio Municipal de Rio Maior seja o palco escolhido.

Recorde-se que o encontro não pode realizar-se no Estádio Nacional porque nesse fim de semana realiza-se a final da Liga 3 no Jamor. Assim, os gansos ‘cedem’ o local que lhes serviu de casa esta temporada e vão ter de receber os canarinhos no estádio de Rio Maior, recinto apontado na Liga, no início da época, como primeira alternativa ao Jamor.





Esta época houve uma exceção quando o Casa Pia recebeu o Benfica, na 2ª jornada, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, mas isso aconteceu porque na altura Rio Maior ainda não estava preparado para ter a tecnologia do VAR.