Saviour Godwin renova até 2024 com o Casa Pia

View this post on Instagram A post shared by Casa Pia AC • Oficial (@casapiaac)

O extremo nigeriano Saviour Godwin renovou o vínculo contratual com o Casa Pia por mais duas temporadas, até 2023/24. O anúncio foi feito pelo clube de Pina Manique nas redes sociais.Esta é uma boa notícia para o técnico Filipe Martins, que receava perder o jogador mais influente neste arranque de campeonato. Recorde-se que o jogador, de 26 anos, foi um dos autores dos golos casapianos no recente triunfo sobre o Boavista (2-0).Saviour Godwin chegou ao Casa Pia na época 2019/20 oriundo dos belgas do KSV Roeselare. Nas últimas duas temporadas, o atleta foi uma peça importante no projeto da formação lisboeta, nomeadamente em 2021/22, quando marcou 11 golos e fez cinco assistências em 33 jogos.