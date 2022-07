Segurar Godwin é a prioridade do Casa Pia

O plantel do Casa Pia está praticamente fechado e, neste momento, a prioridade da SAD é segurar Godwin. O nigeriano de 25 anos é um dos jogadores que tem despertado mais cobiça e um dos clubes que está interessado no extremo é o Al Ahly, do Egito, treinado pelo português Ricardo Soares. Eleito um dos melhores avançados do ano na última edição da 2ª Liga, após 10 golos e três assistências em 29 partidas, Godwin tem um valor de mercado avaliado nos 600 mil euros.

Recorde-se que hoje, a partir das 10 horas, a equipa orientada por Filipe Martins realiza o último jogo de pré-época frente ao Estoril, na Amoreira.