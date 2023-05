Taira e Beni em equação

O Casa Pia continua a preparar a visita ao Estádio do Dragão para o duelo com o FC Porto, agendado para domingo às 20h30. Na antecâmara da partida, o técnico Filipe Martins tem no meio-campo uma das principais dúvidas. Depois de Taira ter ido para o banco de suplentes no último jogo com o Portimonense para dar lugar a Beni, é provável que o treinador faça marcha-atrás e reedite a dupla com mais minutos junta esta época e que conquistou um empate (0-0) na primeira volta: Afonso Taira e Ângelo Neto.

Entretanto, a Liga divulgou as notas dos relvados da 31ª jornada e o ‘tapete verde’ do Estádio Nacional, casa emprestada dos gansos, obteve nota 5 no jogo com o Portimonense, pelo que ocupa a primeira posição do ranking, a par com o relvado do Estádio D. Afonso Henriques, que recebeu o encontro entre V. Guimarães e Vizela.