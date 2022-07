Takahiro Kunimoto reforça meio-campo do Casa Pia

Takahiro Kunimoto é o mais recente reforço do Casa Pia. O médio japonês de 24 anos foi oficializado há instantes pelo clube lisboeta e chega como jogador livre, num acordo válido por duas temporadas.Na última temporada, Kunimoto vestiu a camisola do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, e marcou quatro golos e fez uma assistência em 18 partidas. No currículo tem passagens por clubes japoneses como Urawa Reds e o Avispa Fukuoka, seguindo depois a carreira na Coreia do Sul, no Gyeongnam e por último no Jeonbuk Motors, onde se cruzou com o treinador português José Morais. O médio sagrou-se bicampeão sul coreano, nas épocas 2019/20 e 2020/21, conquistando ainda a taça da Coreia do Sul em 2019/20.Apesar de ainda não ser internacional A pelo Japão, Kunimoto passou pelas camadas jovens do país asiático, onde jogou nos sub-18 e sub-20. Tendo disputado quatro edições da Liga dos Campeões asiática, com 17 jogos realizados, o nipónico pode definir-se como um número '10', com capacidade para organizar o jogo da equipa. É conhecido pelo drible curto e rápido, mas também pela boa capacidade de remate.Este negócio tem o cunho do novo diretor desportivo dos gansos, Diogo Boa Alma, uma vez que Kunimoto tem o mesmo empresário do compatriota Morita, que o dirigente contratou para o Santa Clara e neste mercado se transferiu para o Sporting. O empresário Hiroyuki Honda tem ainda em Portugal o lateral esquerdo emprestado pelo FC Tokyo ao V. Guimarães.