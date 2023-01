Vasco Fernandes: «Até onde podemos ir? Até ao treino de amanhã. É isso que nos move, o dia-a-dia»

Vasco Fernandes considerou ser justo o empate (0-0) entre Casa Pia e FC Porto. Em declarações aos microfones da Sport TV no final da partida disputada este sábado no Jamor, o capitão dos gansos falou em dois jogos distintos da equipa - antes e após a expulsão de Lucas Soares -, acabando por elogiar o espírito de sacrifício e entreajuda dos companheiros.





"Fizemos uma excelente exibição. Não entrámos bem neste jogo. O FC Porto entrou com muita intensidade nos primeiros 15 minutos, dificultou-nos a vida, mas a partir daí conseguimos controlar e ter algumas saídas com o Godwin, o Kunimoto e o Clayton, com critério. Era essa a nossa estratégia, aguentar bem, retirar profundidade ao FC Porto e depois sair com critério, utilizando as nossas armas. Conseguimos até à expulsão. Depois obviamente que ficou mais difícil, colocaram mais pontas de lança, tentaram, muitos cruzamentos, criaram muitas oportunidades, mas fomos felizes e solidários, e o ponto é justo", começou por dizer o defesa do Casa Pia.E continuou: "Até onde podemos ir? Até ao treino de amanhã. É isso que nos move, o dia-a-dia, tentar ser melhor, ser mais competitivos, criar mais oportunidades e conceder menos. Queremos valorizar os jogadores, temos muitos jovens com muito valor. Não vale a pena pensar muito para a frente se não pensarmos no amanhã. As palavras do Zolotic mostram aquilo que é o nosso espírito, o que é o nosso grupo e este clube. O espírito deste grupo é um dos nossos segredos."Antes, Zolotic tinha dedicado o ponto conquistado a Lucas Soares. "Somos um grupo fantástico. Lutamos uns pelos outros e este ponto é para o Lucas, que foi expulso. Jogámos como uma equipa e merecemos o ponto."