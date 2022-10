Vasco Fernandes: «Não viemos aqui com anti-jogo, procurámos fazer o nosso jogo»

Capitão de equipa do Casa Pia, Vasco Fernandes assumiu que o triunfo do Sporting por 3-1 foi um resultado justo, atribuindo na sua análise mérito à forma como os leões souberam reagir na segunda metade."[O Sporting é um justo vencedor?] Sim, sem dúvida. Dar os parabéns ao Sporting. A 1ª parte estivemos bem e organizados. Nos primeiros minutos criaram-nos alguma indecisão, mas a partir dos 30 minutos controlámos o jogo, fizemos o golo e fomos em vantagem para o intervalo. Na 2ª parte, era normal que o Sporting reagisse. Com o Paulinho tudo mudou, foi o momento-chave do jogo. Há que dar mérito. Continuar o nosso caminho e a nossa luta já no domingo", começou por analisar, à SportTV.O Sporting fez dois golos em dois minutos e três em oito, o que, no entender do capitão dos gansos, pedia algo que... no futebol não é possível. "Não dá para parar o jogo. Mesmo querendo fazer falta, eles aceleram. São uma grande equipa e grandes jogadores. Tiveram momentos menos bons nos últimos jogos, mas com uma dinâmica fantástica. A equipa com o tempo ficou mais cansada, foi recuando no terreno e eles aproveitaram. Dignificámos o clube. Não viemos aqui com anti-jogo, procurámos fazer o nosso jogo, não conseguimos, mérito deles", destacou.Quanto à caminhada dos gansos, Vasco Fernandes mostra-se satisfeito até agora. "Antes do campeonato começar, qualquer assinava por baixo ter 17 pontos na 10ª jornada. Um campeonato muito bom, acima das expectativas e competimos contra qualquer equipa. Vamos dar guerra até ao final."