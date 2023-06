Vasco Fernandes renova com Casa Pia por mais uma época

O defesa central Vasco Fernandes, capitão de equipa do Casa Pia, prolongou o seu vínculo contratual por mais uma temporada, até 2024, anunciou este sábado o clube lisboeta nas redes sociais.

O futebolista, de 36 anos, vai cumprir a terceira época ao serviço dos 'gansos', aos quais chegou em 2021/22, época que marcou o regresso do clube à I Liga, 83 anos depois da, então, única participação.

Formado no Olhanense, Vasco Fernandes conta também com passagens na carreira por Leixões, Vitória de Setúbal e Desportivo de Chaves, para além de experiências no estrangeiro, nos espanhóis do Salamanca, Celta de Vigo e Elche, nos gregos do Platanias Chanias e Aris, nos romenos do Pandurii e nos turcos do Umraniyespor.

Na temporada que recentemente findou, em que o Casa Pia foi 10.° classificado, com 41 pontos, Vasco Fernandes realizou um total de 34 encontros pelo conjunto liderado pelo treinador Filipe Martins.