Vasco Matos enaltece 1.ª volta "de muita qualidade": «Ninguém estava à espera»

Na ausência de Filipe Martins, foi Vasco Matos o técnico encarregue de comandar o Casa Pia diante do Gil Vicente, numa partida na qual os minhotos ganharam por 3-1 . Na análise à partida, o treinador adjunto dos gansos lamentou as "pequenas falhas defensivas" que acabaram por ditar o desaire. Ainda assim, Vasco Matos lembrou o que foi feito até agora, com uma primeira volta de "muita qualidade"."A primeira parte foi equilibrada. O Gil entrou melhor, mas equilibrámos e foi um bom braço de ferro, um jogo competitivo. Na segunda parte não podíamos ter entrado melhor e depois, nas pequenas falhas defensivas que tivemos, eles não falharam. Nos nossos momentos de distração e de erro eles não falharam, também resultado da muita qualidade dos jogadores que têm.Foi uma primeira volta de muita qualidade, uma primeira volta que ninguém estava à espera, com muito espírito dentro do grupo. Estamos de parabéns, mas temos de continuar a trabalhar, perceber os erros e temos de nos levantar muito rápido. Os erros de hoje são uma lição para o futuro, mas não beliscam o que fizemos até aqui. O caminho é longo, mas saímos fortalecidos desta fase".