O Casa Pia tem agendado para hoje, a partir das 10h30, um jogo de treino à porta fechada com o Vilafranquense. Filipe Martins já poderá contar com João Nunes e Poloni, recuperados de lesão, e com Lelo, que regressa dos compromissos com os sub-21.Ausentes continuam Godwin e o lesionado Antoine.