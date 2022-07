O médio-defensivo Yan Eteki está a caminho do Casa Pia. Segundo a imprensa camaronesa, o médio de 24 anos vai assinar pelos gansos como jogador livre, depois de ter terminado contrato com os espanhóis do Granada.

Noutro âmbito, o Al Ahly, do Egito, treinado por Ricardo Soares, está interessado na contratação de Godwin. * A.Z.

O P. Ferreira somou o segundo nulo consecutivo em jogos de pré-temporada, agora no terreno do Rio Ave, num apronto realizado ontem de manhã. As presenças de Antunes e Luiz Carlos no onze foram a principais novidades lançadas por César Peixoto. O lateral-esquerdo até teve nos pés a melhor oportunidade para marcar (35’), ao desperdiçar um pontapé de penálti.