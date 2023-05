Yuki Soma fica mais uma época no Casa Pia

São muitas as baixas com que Filipe Martins, técnico do Casa Pia, se depara para o último jogo da temporada, em Barcelos, ante o Gil Vicente, mas nem tudo são más notícias para o treinador de 44 anos.Forçado a abdicar de Léo Natel, Kiki e Baró, com lesões prolongadas, e ainda com Lucas Soares, Cuca e Ângelo Neto em dúvida, com queixas físicas, o técnico não hesitou ante o desafio de se pronunciar sobre a continuidade de Yuki Soma, que voltou na ser chamado à seleção do Japão."O Soma é nosso jogador, integrou-se muito bem na nossa dinâmica e, a não ser que surja algo irrecusável para ele, faz parte dos planos do Casa Pia para a próxima época. Se cá não estiver é bom sinal, que foi para mais altos voos. E merece. Foi uma agradável surpresa. E não é fácil jogar numa seleção como a nipónica. Acredito que haja outros clubes a olhar para ele, mas espero contar com ele para a próxima época", garantiu Filipe Martins em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, à margem das negociações avançadas para a continuidade do médio criativo de 26 anos do Nagoya Grampus.Em sentido inverso, o treinador do Casa Pia assegura não perder o somo ante a eventualidade de perder jogadores influentes como Lelo ou Godwin, pretendidos por outros clubes. "Sim, estou preparado, porque temos que ter esse objetivo. Com todo o respeito que temos a esta nobre instituição, mau seria que os nosso jogadores não tivessem a ambição de querer atingir outros patamares. Como é óbvio, tenho a noção que só vou perder jogadores para patamares superiores. Faz parte do que é o projeto e vida de um treinador: valorizar jogadores, vê-los partir e ir em busca de outros. Não estou minimamente preocupado. Se olhar para o meu umbigo , gostaria que eles ficassem, mas tenho de compreender que as suas ambições e as necessidades do clube ditam essas entradas e saídas", observou.Quanto ao jogo que se realiza às 123h45 deste sábado e encerra a época, Filipe Martins reconhece qualidade ao adversário. "O Gil Vicente é uma equipa que tem muita qualidade individual, o seu treinador fez um excelente trabalho. Vai ser um jogo em que nenhuma das equipas tem pressão acrescida, vão jogar o jogo pelo jogo, mas a vitória está na cabeça de todos, dos dois lados, não tenho dúvidas. Nada melhor do que acabar a época com uma vitória", perspetiva, apontando: "Dificuldades para escalar um onze? Agora é fácil (risos). Difícil era quando tinha todos [disponíveis]. Infelizmente, tivemos algumas lesões nesta parte final da época. Mas já ultrapassámos tanta coisa, vamos ultrapassar isto também, nesta caminhada que só nos traz recordações boas, com dever bem cumprido."Olhando mais à frente, o técnico vislumbra já outro tipo de dificuldades, na próxima época. "Temos de ter a noção que o próximo ano vai ser muito difícil, provavelmente até mais complicado do que este, ao nível logístico. Enquanto este ano ainda tivemos o estádio para treinar, na próxima época, assim que as obras arrancarem, será impossível", constatou, perante o arranque das necessárias e desejadas obras no Pina Manique.