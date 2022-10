Um baú de memórias carregado de lendas

De 1987 a esta parte, a vida de Gualter Rodrigues terá dado muitas voltas, mas há um aspeto que se mantém inalterado: a ligação ao Chaves. Há 35 anos que este enfermeiro de profissão, natural de Bragança, serve o emblema flaviense, um longo período que lhe permitiu acumular histórias atrás de histórias. Muitas delas envolvem figuras bem conhecidas do desporto português, como é o caso do saudoso Vítor Oliveira, treinador que, em 2015/16, conduziu o Chaves à subida.

"Falar do Vítor Oliveira, para mim, é triste porque eu gostava muito dele, como toda a gente que trabalhava com ele. Era impossível não gostar. Se calhar foi o treinador que mais me marcou", começou por contar a Record, lembrando o técnico como alguém único, que nunca mostrava nervosismo.

"Às vezes, saíamos do hotel para o estádio, numa viagem de 10 ou 15 minutos, e ao fim de cinco ele adormecia. Questionávamo-nos como era possível", disse, sorridente.

Por outro lado, em relação a Jorge Braz, selecionador nacional de futsal que foi guarda-redes no Chaves, Gualter lembrou um aluno de excelência, com um "grande aproveitamento escolar", e, simultaneamente, um guardião "com muita garra". "Tinha uma grande vontade de vencer e de trabalhar", apontou.

No entanto, nestes 35 anos de ligação há outros nomes e momentos memoráveis. Tony, antigo lateral, por exemplo, marcou pela personalidade "fora de série", ao passo que Luís Castro se diferenciou por ser um "senhor". Também para a posteridade ficou o título de campeão da 2ª divisão, as três subidas à 1ª Liga e a presença na final da Taça de Portugal, em 2009/10, num momento de "grande festa" que Gualter espera poder um dia "repetir".

Vício da corrida cativou jogadores

Para além do valor que o caracteriza na profissão que desempenha, Gualter Rodrigues é reconhecido por outras razões, como, por exemplo, por ser viciado em correr. Durante anos, aliás, acompanhou atletas em processo de reintegração.

"Comecei a correr tarde. Comecei com o Nuno Gomes e o Filipe Dias, que estavam a recuperar de um cruzado anterior. Estava a orientar a corrida e juntei-me, mas dei duas voltas e vomitei. Depois continuei e tornou-se um vício", explicou, ressaltando, depois, que com as melhorias chegou até a ganhar aos jogadores nas competições que faziam.

De resto, Gualter é também conhecido por ser apreciador de vinho. "Já fiz jantares com provas com jogadores. Sempre dentro dos limites da bebida", contou, entre risos.

Amigo esteve no início de tudo

A ligação de Gualter Rodrigues ao Chaves começou na longínqua época de 1987/88 e pela porta das camadas jovens. Na origem de tudo esteve um amigo com quem "frequentava as instalações". Foi ficando, conciliando a vida hospitalar com o trabalho no clube e agora, 35 anos depois e já reformado da vida clínica, faz parte da história. Neste longo período de tempo, trabalhou com muitos jogadores. Dos que eram clientes "assíduos" aos que fugiam do departamento médico "por superstição", com todos criou relação. Com muitos, a ligação perdura.