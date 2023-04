Adepto sofre paragem cardiorrespiratória no Chaves-Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um adepto do Chaves sofreu uma paragem cardiorrespiratória nas bancadas do Estádio Eng.º Manuel Branco, este domingo, durante o encontro que coloca frente a frente os flavienses e o Sp. Braga A situação gerou muita apreensão na zona de lugares cativos de adeptos transmontanos e obrigou à intervenção dos bombeiros, que tiveram de efetuar manobras de reanimação no local.O referido adepto foi depois transportado para a ambulância.