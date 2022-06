Alexsandro no onze da Liga Sabseg 2021/22

Alexsandro Ribeiro, defesa-central do Chaves, foi escolhido para a equipa do ano da Liga Sabseg 2021/22, anunciou esta terça-feira a Liga Portugal.Com 22 anos, o jogador foi sempre titular nos 31 jogos que realizou na Segunda Liga, naquele que foi o seu ano de estreia em competições profissionais. O brasileiro apontou três golos pelos valentes transmontanos.A par de Alexsandro, os defesas-centrais Aderllan Santos, do Rio Ave, e o capitão do Casa Pia, Vasco Fernandes, são também presenças confirmadas na equipa do ano da Liga Sabseg 2021/22.