Alexsandro vai deixar o Chaves para reforçar o Lille

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexsandro vai deixar o Chaves e rumar a França, mais precisamente ao Lille. O defesa-central tem tudo acertado com os gauleses e vai viajar esta quarta-feira para realizar exames médicos e assinar por cinco temporadas.O acordo entre clubes prevê uma verba fixa de dois milhões de euros, com mais 500 mil euros de objetivos. Os prémios, refira-se, serão pagos caso o Lille se qualifique para as competições europeias, independentemente da competição em causa.Ademais, o Chaves salvaguarda também 20% de uma futura venda.