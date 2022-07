Antigo jogador do At. Madrid reforça Chaves

O Chaves anunciou há pouco mais um reforço para a nova temporada. Trata-se de Héctor Hernández Marrero, avançado de 26 anos que atuava no Rayo Majadahonda, na vizinha Espanha.

Com as saídas de Platiny e de Wellington o ataque era uma das lacunas do conjunto de Vítor Campelos, que contratou o avançado espanhol. A duração do contrato não foi divulgado pela SAD e o jogador já se vai poder mostrar na manhã de sexta-feira (10h30), em Fão, frente ao Braga B.

Com 1,80 de altura e formado no Atlético de Madrid, Héctor Hernández passou pelo Elche, Albacete, Málaga, Cultural Leonese e Rayo Majadahonda, onde na última temporada apontou 16 golos em 33 jogos realizados.

Héctor Hernández abraça pela primeira vez um projeto fora de Espanha e optou pelo Desportivo de Chaves, que tem grande tradição em jogadores espanhóis no seu plantel, como foram os casos de Arrieta, Carlos Álvarez, Toniño, Míner, Dani Diaz, Matute, Jesús Seba ou Isidro.