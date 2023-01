Avançado colombiano pode estar a caminho do Chaves

O ponta-de-lança Ricardo Márquez, conhecido por 'El caballo' que representa o Unión Magdalena da Colômbia e chegou a estar na mira do Sporting, é agora avançado como certo no Chaves pela imprensa colombiana.Desde a lesão Hector Hernández, que vai estar afastado dos relvados por um período de dois meses e da saída de Patrick para o Torriense, que os Valentes Transmontanos necessitam de um ponta-de-lança para o seu ataque onde só costa Jô Batista.Pedro Henrique, com 26 anos, que representa do Farense, foi o primeiro nome a ser avançado, mas a imprensa colombiana avançou agora que Ricardo Márquez está perto de se tornar reforço de inverno do Chaves.'El caballo', como é conhecido, é um ponta-de-lança de 25 anos, que soma 10 golos em 19 jogos pelo Unión Magdalena e a mesma notícia avança que o jogador chega a Trás-os-Montes por empréstimo até dezembro de 2023, com opção de compra para a SAD dos flavienses.