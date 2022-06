Batxi eleito melhor jogador jovem de abril na Liga Sabseg

João Batxi, extremo de 24 anos do Chaves, foi eleito melhor jogador jovem de abril na Liga Sabseg, distinção atribuída pelo Sindicato de Jogadores.Com 12,49 por cento dos votos, o angolano bateu a concorrência do guarda-redes de 21 anos, Gonçalo Tabuaço, do Estrela da Amadora, e do avançado do Rio Ave, Pedro Mendes, que recolheram 10,92% e 10,75% dos votos, respetivamente.O avançado angolano foi titular nos cinco jogos realizados pelo Chaves no decorrer do mês de abril e apontou cinco golos, inclusive um ‘bis’ na vitória por 3-2 frente à Académica de Coimbra. O avançado registou ainda três assistências.T.G.