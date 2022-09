Batxi seguiu para a Rússia

Ausência notória da ficha de jogo, Batxi falhou o duelo com o Rio Ave para ultimar a transferência para o Krasnodar. O extremo viajou ontem para a Rússia e a oficialização do negócio estará por horas. A venda do angolano vai render mais de um milhão para os cofres dos flavienses, que ficam com uma percentagem de uma futura venda.