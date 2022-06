Bilhetes para a visita ao Moreirense esgotaram em menos de uma hora

Colocados à venda esta terça-feira, os bilhetes do Chaves para a 2ª mão do playoff com o Moreirense, disputada em Moreira de Cónegos, já foram todos vendidos, tendo esgotado em menos de uma hora.Assim sendo, os flavienses contarão com o apoio de cerca de mil adeptos no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, número ainda assim insuficiente para dar resposta a todos os sócios que queriam marcar presença no encontro que pode selar o regresso do clube à 1ª Liga.Nesse sentido, Francisco José Carvalho, presidente da SAD, já confirmou que, tal como foi feito no duelo da última jornada com o Rio Ave, vai ser criada uma Fan Zone no estádio, com um ecrã gigante na bancada central do estádio, que vai estar aberta e com entrada livre para que todos possam assistir ao jogo com um ambiente de estádio. As portas vão abrir às 16 horas e a animação e está prometida muita animação até ao início do jogo.O Moreirense-Chaves está marcado para domingo, 29 de maio, pelas 19h30. Recorde-se que a 1.ª mão terminou com vitória dos flavienses por 2-0.