Bilhetes para a visita decisiva ao Moreirense à venda esta terça-feira

Os bilhetes para a segunda mão do playoff de permanência/subida entre o Moreirense e o Chaves serão postos à venda esta terça-feira, a partir das 9 horas, na secretaria do clube transmontano, no estádio Eng.º Manuel Branco Teixeira.Aproximadamente 1000 ingressos vão estar disponíveis pelo valor de cinco euros. Os sócios que apresentem o cartão de sócio e as quotas em dia podem adquirir um bilhete adicional para acompanhante.O embate entre o Chaves e o Moreirense, que decide a última vaga na 1ª Liga, tem lugar este domingo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, pelas 19h30.