Ainda à procura de reforçar o seu plantel neste regresso à 1ª Liga, o Chaves estará perto de assegurar o regresso de Carlos Ponck, segundo apurou. O central cabo-verdiano representou os flavienses em 2016/17, na altura por empréstimo do Benfica.Com 27 anos, o internacional por Cabo Verde passou as últimas temporadas na Turquia, estando contratualmente ligado ao Basaksehir, clube com o qual foi campeão. Na última época, foi emprestado em janeiro ao Caykur Rizespor, participando em 13 encontros e assinando uma assistência.Caso se confirme a contratação, Ponck vai juntar-se a Nélson Monte, Steven Vitória, João Queirós e Guilherme como opções para o centro da defesa, sendo que o brasileiro deverá rodar no Pedras Salgadas.