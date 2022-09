Causa solidária para ajudar jovem adepta

O Chaves vai aproveitar a paragem do campeonato para realizar um jogo particular com o Trofense, no próximo sábado, mas o duelo não terá apenas o intuito de manter a equipa com ritmo elevado com vista ao regresso. Na verdade, para esse encontro, há uma causa solidária em curso que visa ajudar Mayara, uma jovem adepta de Chaves que nasceu com Síndrome Dravet, uma doença rara que ainda não tem cura, apenas tratamentos com custo elevado.

A SAD flaviense está a reunir esforços para ajudar e, para já, garantiu que vai doar toda a receita angariada nesse encontro. Para além disso, o Chaves deixou também um apelo aos adeptos para contribuírem diretamente, algo que pode ser feito por transferência bancária.