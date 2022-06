Chaves abre portas no primeiro dia de treinos

No dia em que comemoram 37 anos da primeira subida de divisão, quando a 30 de junho de 1985 venceram, na Madeira, o União por quatro bolas a três na Liguilha, os Valentes Transmontanos anunciaram que o treino da tarde desta sexta-feira, agendado para as 18 horas, vai ter portas abertas aos adeptos flavienses.A sessão de treino que assinala o arranque dos trabalhos de campo acontecerá pelas 10 horas da manhã do mesmo dia, no Complexo Desportivo Francisco Carvalho. No entanto, esta sessão irá decorrer à porta fechada, sendo que apenas o treino da tarde, já no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, receberá os adeptos.Os reforços Hélder Morim, Sylla e Rodrigo Moura já realizaram exames médicos e serão integrados nos treinos com o restante plantel. Paulo Vítor, guarda-redes que estava autorizado a chegar mais tarde, também já marcou presença e realizou exames médicos esta quinta-feira.