Chaves anuncia calendário de pré-época com cinco jogos de preparação

O Chaves revelou, esta quarta-feira, o seu calendário de pré-época. Assim, os flavienses, recém regressados à 1ª Liga, terão cinco jogos de preparação.Depois de defrontarem o Ac. Viseu no dia 13 de julho (às 10h30), os transmontanos têm partidas marcadas com Sp. Braga B (16 de julho, 10h30), V. Guimarães B (20 de julho, 18h), Arouca (23 de julho, 10h30) e Lugo (31 de julho, 18h30). O Chaves inicia o campeonato frente ao V. Guimarães, em casa.Recorde-se que o conjunto orientado por Vítor Campelos voltou esta época ao principal escalão do futebol português.