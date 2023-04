Chaves anuncia lotação esgotada no jogo contra o Benfica

O Chaves anunciou, esta quarta-feira, que a lotação do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira se encontra lotada para o jogo frente ao Benfica, agendado para este sábado.Deste modo, a receção ao líder do campeonato, referente à 28.ª jornada da Liga Bwin, terá casa cheia, podendo até bater o melhor registo da época.A maior enchente, refira-se, continua a ser no encontro com o V. Guimarães na jornada inaugural do campeonato, que se disputou a 7 de agosto, em Chaves, cuja lotação foi de 7.526 espectadores.V.V.