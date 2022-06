Chaves arranca treinos em julho e realiza pré-época em casa no regresso à Liga Bwin

O Desportivo de Chaves irá iniciar os treinos para a nova época, em que está de regresso à Liga Bwin, no início de julho e realizar a pré-temporada em casa, adiantou esta terça-feira à Lusa fonte do clube.

Os exames médicos do plantel, que será orientado por Vítor Campelos, vão decorrer em 28, 29 e 30 de junho, sendo que o primeiro treino está agendado para 1 de julho.

A pré-temporada dos transmontanos irá decorrer em Chaves, no distrito de Vila Real, com o plantel a utilizar o relvado principal do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira e o relvado do Complexo Desportivo Francisco Carvalho, explicou à Lusa fonte do emblema flaviense.

O plantel também poderá utilizar o relvado do Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar, no mesmo distrito, durante a pré-temporada, acrescentou a mesma fonte.

Para o regresso ao topo do futebol português, os flavienses renovaram com Vítor Campelos, que liderou a equipa até à subida.

Os flavienses asseguraram a subida de divisão na época 2021/2022 na derradeira tentativa, após terminarem no terceiro lugar da Liga Sabseg, ao eliminarem o Moreirense, antepenúltimo da Liga Bwin, no playoff de acesso ao principal escalão.

Esta é a quarta subida ao principal escalão do futebol português para o Desportivo de Chaves: a primeira ocorreu na época 1984/1985, seguindo-se uma segunda, na temporada de 1993/1994 e a penúltima, em 2015/2016.

Em 16 participações no escalão principal, os transmontanos atingiram a glória na década de 1980, quando, na temporada 1986/1987, atingiram o quinto lugar e a qualificação inédita para a antiga Taça UEFA na época seguinte.

Em 1989/1990, seguiu-se novo quinto lugar, repetindo a melhor classificação entre os 'grandes'.