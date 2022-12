Chaves aumenta passivo em cerca de 118 mil euros

O passivo do Desportivo de Chaves aumentou cerca de 118 mil euros, para 1,241 milhões de euros, de acordo com o relatório de contas aprovado esta quarta-feira em assembleia geral de sócios do clube da Liga Bwin.



Segundo as contas relativas à época 2021/2022 apresentadas hoje em assembleia geral ordinária de sócios, o passivo do clube transmontano aumentou cerca de 118 mil euros, fixando-se agora nos 1,241 milhões de euros.

O emblema flaviense apresentou, porém, um resultado líquido positivo de 44.068 euros.

Numa assembleia geral com 25 associados presentes, o relatório de atividades e contas da direção relativo à temporada 2021/2022, com parecer favorável do Conselho Fiscal, foi aprovado por maioria, com 302 votos a favor, 25 contra e 11 abstenções.

Bruno Carvalho, presidente da direção do clube, vincou que, "nos últimos 11 anos, o Desportivo de Chaves provou ser capaz de conseguir dar passos importantes no sentido da autossustentabilidade do clube", "depois de ter enfrentado um complexo, desgastante e penoso processo de insolvência, que foi criteriosamente cumprido".

Relativamente à temporada 2021/2022, "sob o ponto de vista desportivo", enalteceu o regresso da equipa principal Liga Bwin, facto que "muito orgulha" a direção e que trouxe várias consequências positivas, como é exemplo o aumento "do número de associados e de simpatizantes", bem como "de atletas inscritos" nas modalidades de formação do clube.

O Chaves ocupa o nono lugar da I Liga, em igualdade com o Arouca e com o Portimonense, com 19 pontos após 13 jornadas. A 'turma' às ordens de Vítor Campelos recebe o FC Porto na quinta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga de futebol.