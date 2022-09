Chaves chega a acordo com o Krasnodar para transferência de Kevin Lenini 

O internacional cabo-verdiano Kevin Lenini, de 25 anos, que cumpria a quarta temporada ao serviço do Desportivo de Chaves, vai reforçar o Krasnodar, do campeonato russo, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga Bwin.

"Kevin Lenini será jogador do FK Krasnodar, a título definitivo, após entendimento entre esta Sociedade Desportiva e o emblema russo", anunciou o clube transmontano na sua página na rede social Facebook.

O médio defensivo, ao serviço do emblema flaviense desde a época 2019/2020, foi um dos protagonistas do regresso do Desportivo de Chaves ao principal escalão do futebol português na temporada passada, tendo cumprido 32 jogos e marcado um golo.

Na presente época, foi titular nos cinco jogos já disputados pelo emblema flaviense.

Kevin Lenini é o segundo jogador do Desportivo de Chaves a reforçar o plantel do Krasnodar, juntando-se ao extremo angolano Batxi, recentemente anunciado como reforço do clube russo.

O Chaves ocupa o sexto lugar da tabela classificativa da Liga, com oito pontos, e no sábado, visita o campeão FC Porto, às 20H30, no Estádio do Dragão, em encontro da sexta jornada da Liga.