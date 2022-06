Chaves com Assembleia Geral marcada para 13 de junho

O Chaves convocou os associados para uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada para 13 de junho, pelas 20h30, no auditório Luís Coutinho.A reunião magna terá dois pontos na ordem de trabalho: Apresentação, discussão e votação do Orçamento e Plano de Atividades da Direção do Clube, para a época desportiva 2022/23 e da proposta da alteração do valor das quotas dos associados; Informações acerca da atualização dos números dos associados.Esta será a primeira Assembleia Geral do clube após ter confirmado o regresso à 1ª Liga.