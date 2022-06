Chaves confirma renovação de João Correia

Pouco depois de anunciar a renovação de João Teixeira, o Chaves oficializou a prolongação do contrato de João Correia, defesa-direito dos flavienses."Foi uma das pedras basilares na recente subida de divisão e vai continuar connosco na época 2022-23. É com muito gosto que anunciamos que João Correia chegou a acordo com esta Sociedade Desportiva para a renovação de contrato", lê-se nas redes do clube.Na temporada passada, o jogador participou em 29 jogos pela formação orientada por Vítor Campelos.O defesa, de 25 anos, internacional pela Seleção de Cabo Verde, vai cumprir a quarta temporada ao serviço do clube.