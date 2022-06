Chaves despede-se de nove jogadores

O Chaves fez uma publicação nas redes sociais a despedir-se dos jogadores cujo contrato termina neste mês de junho. Os flavienses deixaram assim uma mensagem de agradecimento a nove atletas que se dizem adeus ao clube."Com a nova época quase a começar, é hora de um reconhecimento e agradecimento público aos jogadores cujos contratos com esta Sociedade Desportiva chegaram ao seu término. Luís Rocha, Nuno Coelho, Nuno Campos, Ricardo Moura, Castanheira, Wellington, Platiny, Joel e Paulinho, vocês ficarão para sempre na história do nosso clube!Obrigado pela Garra, Determinação e Confiança com que sempre defenderam as nossas cores. Felicidades pessoais e profissionais", podia ler-se.Nos últimos dias, o Chaves tem avançado com algumas renovações, sendo que, esta segunda-feira, foi anunciada a prolongação do contrato de Paulo Vítor.