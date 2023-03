Chaves distribuiu sorrisos no treino desta sexta-feira

Cerca de 25 utentes da Associação Flor do Tâmega de Chaves, acompanhados pelos respetivos técnicos, conviveram durante o treino da manhã desta sexta-feira com o grupo de trabalho do Desportivo de Chaves.Fotos para a posteridade, palavras, afetos e até mesmo recreações com bola fizeram parte desta iniciativa, que arrancou muitos sorrisos aos jovens e adultos desta instituição.Os utentes foram brindados com um cachecol do Chaves e retribuíram com um trabalho em azulejo para selar este dia inesquecível.Na vertente desportiva, esta paragem para as seleções fez com que o técnico dos flavienses não contasse nos trabalhos com Bruno Langa, a representar a Seleção de Moçambique, nem Steven Vitória, que representa o Canadá. Os flavienses estão esperançados de recuperar alguns dos seis lesionados (Edu, Hector, Obiora, Arriba, João Pedro e João Correia) para que Vítor Campelos possa ter um leque maior de opções para a receção ao Sp. Braga para a 26.ª jornada da Liga Bwin, que se vai disputar domingo, dia 2 de abril, às 15h30 no Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.