Chaves empata a zero com o Trofense em jogo solidário

O Chaves, da Liga Bwin, e o Trofense, do segundo escalão, empataram este sábado a zero, num jogo particular, solidário, marcado pela estreia de Ponck, Sarr e Abass no onze inicial dos transmontanos.

Os valentes transmontanos receberam o Trofense, 12.º classificado da Liga Sabseg, em Chaves, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro solidário, equilibrado, que acabou com um nulo.

A partida ficou marcada pelas estreias de Carlos Ponck, Sidy Sarr e Isaah Abass, recentemente contratados pelo clube flaviense, no onze da turma às ordens de Vítor Campelos, que alinhou, ainda, com Paulo Vítor, João Queirós, Bruno Langa, Habib Sylla, João Mendes, João Teixeira, Luther Singh e Jô Batista (Patrick Fernandes, 32).

O emblema transmontano, 12.º classificado da Liga, com oito pontos, recebe o Estoril, sétimo na tabela classificativa, no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, em encontro da oitava jornada.