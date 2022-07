Chaves empata com Ac. Viseu no jogo de estreia da pré-época

O primeiro jogo de pré-época do Grupo Desportivo de Chaves disputou-se às 10h30 desta quarta-feira com o Académico de Viseu no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, que esteve de portas abertas para receber os adeptos flavienses.Apesar de se disputar ao início da manhã, os termómetros já assinalavam 34 graus e esse facto também afastou algum público das bancadas.Apostando num 11 onde só os centrais foram novidade, o Chaves apresentou as suas caras habituais e mostrou alguns momentos de entrosamento que vinham da última temporada, mas curiosamente foi o Ac. Viseu quem chegou ao golo no único lance junto da baliza de Paulo Vítor. Javi fez a bola sobrevoar os centrais e descobriu Clovis solto de marcação que atitou a contar (23').João Correia e João Mendes ainda tiveram duas bolas na barra, mas o resultado não de alterou no primeiro tempo.Depois do descanso as muitas alterações e a temperatura a subir até aos 39 graus tiraram ainda mais qualidade ao jogo, mas Benny ainda teve tempo para igualar aos 83'. O mesmo jogador, numa jogada com princípio meio e fim, atirou forte ao travessão da baliza do Viseu, mas o marcador já não voltou a funcionar até ao final do jogo.Os Valentes Transmontanos, recém-chegados à primeira Liga, estão longe de ter o seu plantel fechado e ainda falta muita gente ao conjunto de Vítor Campelos que tem ainda mais quatro jogos de preparação pela frente.Paulo Vítor, João Correia, Steven Vitória, Nélson Monte, Kevin Pina, João Mendes, João Teixeira, Batxi, Patrick e Juninho.Vítor CampelosRodrigo, Habib Sylla, Rúben, Talysson, Pedro Ribeiro, Guima, Edu, Picas, Guilherme, Queirós, Morim, Benny, Jô e Biscaia.João Monteiro, Bandeira, André Almeida, Rodrigo, Igor, César, Pana, Capela, Javi, Clovis e Niang.Pedro RibeiroJanota, Domen, Kayke, Silva, Sena, Toro, Romy, Cris, Kevin, Ott, Ícaro, Mesquita e Simão Marques.