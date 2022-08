Chaves garante Ziga Frelih por empréstimo do Gil Vicente

O Chaves oficializou, esta segunda-feira, a contratação do guarda-redes Ziga Frelih, que reforça os valentes transmontanos, até ao final de 2022/23, por empréstimo do Gil Vicente.Titular durante boa parte da campanha da formação de Barcelos na época transata, que terminou com um apuramento inédito para as competições europeias, o guardião esloveno, de 24 anos, fez 19 encontros pelos gilistas, clube ao qual chegou proveniente do Olimpija Ljubljana.Ziga Frelih começa esta terça-feira a trabalhar às ordens de Vítor Campelos, sendo um reforço de peso para a baliza do Chaves, onde vai concorrer com o brasileiro Paulo Vítor pela titularidade. A sua chegada deve-se em grande parte à lesão de Rodrigo Moura, guardião contratado neste defeso.