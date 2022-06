Chaves inicia venda de bilhetes para o jogo do playoff frente ao Moreirense

Já estão disponíveis os bilhetes para o Chaves-Moreirense, jogo relativo à primeira mão do playoff de permanência/subida à Liga Bwin. Os adeptos do flavienses que pretendam adquirir o ingresso, só têm de se dirigir à secretaria do clube, sendo que, até ao momento, a venda tem decorrido a bom ritmo.Os bilhetes para sócios com passe são grátis, ao passo que os ingressos para sócios sem passe têm um preço que varia entre os 3 e os 6 euros. Por seu lado, os bilhetes para o público em geral custam entre 6 e 12 euros.O início da partida está agendado para as 20 horas deste sábado.