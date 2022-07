Chaves multado em quase 3 mil euros por incumprimento de deveres relacionados com a Covid-19

O Chaves foi multado em 2.856 euros por incumprimento de deveres relacionados com a "prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-Cov2 e da doença COVID-19, no âmbito das competições profissionais".O Conselho de Disciplina puniu os flavienses, com base no sucedido a 11 de setembro de 2020, dia em que se deveria ter realizado o Feirense-Chaves da jornada inaugural da 2.ª Liga 2020/21.Nesse dia, recorde-se, as equipas já estavam em campo prontas para começar o jogo quando a DGS impediu a realização do mesmo, levando ao seu adiamento, sendo que horas antes do Chaves tinha confirmado quatro casos positivos de Covid-19 no seu plantel.