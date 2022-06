Chaves na máxima força para o jogo decisivo com o Rio Ave

Sem castigados e sem lesionados. É com todas as forças que o Chaves se vai apresentar em Vila do Conde este domingo no jogo decisivo da Liga Sabseg.Uma das figuras do plantel flaviense, o número 10 João Teixeira, já treinou esta sexta-feira sem limitações e será opção para o técnico Vítor Campelos. Com sete golos e oito assistências, o médio formado no Seixal tem sido uma das peças fundamentais dos valentes transmontanos.Apesar do empate caseiro frente ao Estrela da Amadora jogo passado, o Chaves vive bons dias. O conjunto flaviense somou cinco vitórias nos últimos seis jogos e apenas uma derrota nos últimos 21 jogos. A turma de Vítor Campelos vai procurar repetir a vitória conquistada na primeira volta frente à formação vilacondense, confronto que terminou em 2-1 para os transmontanos.A derradeira partida a contar para a 34.ª e última jornada tem lugar no Estádio do Rio Ave, este domingo, pelas 11 horas.