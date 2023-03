Chaves não se conforma: «Somos a equipa mais prejudicada na 1.ª Liga»

O Chaves reagiu em comunicado à decisão do Conselho de Disciplina de manter os dois cartões amarelos vistos por Jô Batista na recente receção ao FC Porto, que resultaram em expulsão do brasileiro e consequente suspensão por uma partida.Os flavienses vincam terem pedido a despenalização dos dois cartões amarelos e, numa apreciação global à arbitragem dos seus encontros até este momento na 1.ª Liga, foram categóricos: "Somos a equipa mais prejudicada nas 23 jornadas já disputadas.""O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que recorreram da amostragem dos dois cartões amarelos e consequente cartão vermelho que o jogador Jô Batista viu no encontro com o FC Porto, referente à 23.ª jornada da Liga Bwin.Como as imagens televisivas atestam e como foi opinião unânime de toda a imprensa do nosso país, os dois cartões amarelos foram mal exibidos, em dois lances em que o jogador nem faltas cometeu!Posto isto, exercemos o direito de audiência prévia junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que, mesmo assim, manteve um jogo de castigo ao nosso atleta que, deste modo, falha a receção ao Portimonense SC.Somos a favor da verdade desportiva e, apesar de sermos a equipa mais prejudicada nas 23 jornadas já disputadas da Primeira Liga, temos tido uma postura reservada, sem polémicas e a privilegiar o espectáculo dentro das quatro linhas.Mas, como se diz em bom transmontano, "quem não se sente não é filho de boa gente"."