Chaves oficializa renovação de Guima

O Chaves oficializou esta sexta-feira a renovação de Guima. O clube utilizou as redes sociais para anunciar a continuidade do experiente médio defensivo, de 27 anos, que terminava contrato no final deste mês.Ao serviço dos flavienses, na temporada 2022/23, o português disputou 33 jogos, anotando um golo, em 2212 minutos oficiais.