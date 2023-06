Chaves oficializa saída de Vítor Campelos

O Chaves anunciou, esta sexta-feira, a saída de Vítor Campelos do clube. O clube revelou que a intenção passava por continuar a contar com o treinador, mas que um convite do estrangeiro, no caso do Cardiff City, sabe, impediu que a renovação chegasse a bom porto."O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que o treinador Vítor Campelos não renovou contrato com esta Sociedade Desportiva. Contratado em 11 de fevereiro de 2021, Vítor Campelos conquistou a nossa massa adepta pela qualidade futebolística exibida, pelos êxitos desportivos (uma subida de divisão e a manutenção de forma tranquila), e, sobretudo, pelo humanismo com que sempre representou o nosso clube e a nossa região!Era desejo desta administração continuar a contar com os serviços de Vítor Campelos, mas infelizmente não foi possível. Depois de ter havido um acordo, o treinador foi confrontado com um novo projeto, ao que tudo indica, no estrangeiro, o qual pretende abraçar. Agradecemos toda a dedicação e profissionalismo do Mister Vítor Campelos e da sua equipa técnica, desejando as maiores felicidades pessoais e profissionais", podia ler-se no comunicado emitido pelos transmontanos.Campelos, recorde-se, foi responsável pelo regresso do clube à 1ª Liga e ajudou o Chaves a terminar a última edição da Liga Bwin no 8º lugar.