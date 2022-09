Chaves prestes a garantir a contratação de avançado ganês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chaves está prestes a garantir a contratação de Issah Abass. O jovem avançado ganês, de 23 anos, está livre desde o início do mês, isto depois de se ter desvinculado do Mainz, da Alemanha.Segundo apurou Record, Abass até já está em Chaves e já realizou os habituais exames médicos, passo que ficou concluído na manhã desta quarta-feira.Trata-se de mais um reforço para a frente de ataque da equipa liderada por Vítor Campelos, sendo que este até pode jogar como extremo ou como referência.Formado Asokwa Deportivo, do Gana, Abass tem também passagens pelo Olimpija Ljubljana, pelo Mainz, pelo Utrech, pelo Twente e pelo Rijeka.