Chaves prestou homenagem ao sócio que faleceu durante o jogo frente ao Sp. Braga

O treinador Vítor Campelos, os jogadores Steven Vitória e Ponck, o diretor de Comunicação Sérgio Mota e o elemento dos corpos sociais Carlos Magalhães participaram esta tarde nas cerimónias fúnebres de José Luís Carrasco Cruz, sócio flaviense de 72 anos que faleceu durante o jogo frente ao Sp. Braga devido a uma paragem cardiorrespiratória.

Além de uma coroa de flores com um cachecol, foi ainda oferecida uma camisola do Chaves assinada por todo o grupo de trabalho com o nome e número do sócio falecido.