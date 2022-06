Chaves revela camisola alternativa para 2022/23

O Chaves revelou, esta terça-feira, a nova camisola alternativa para a época 2022/23, que marca o regresso do clube à 1.ª Liga. O equipamento destaca-se pelo tom rosa e pela presença das obras do Mestre Nadir Afonso, a quem o clube presta, assim, homenagem."À semelhança da anterior, retrata obras do Mestre Nadir Afonso, filho da terra e nome grande da cultura portuguesa, que queremos perpetuar. Os 3 adeptos do Desportivo convocados para esta ação representam o nosso 12. ° jogador, que quisemos, desta forma, também homenagear", escreveu o clube nas redes sociais.A nova camisola já está à venda na loja do clube e na loja online.