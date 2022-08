Chaves tem três problemas para o arranque

O médio nigeriano Obiora continua a trabalhar à parte do plantel flaviense devido a problemas físicos, pelo que subsiste a dúvida sobre se terá disponibilidade para entrar nas opções do técnico Vítor Campelos na receção ao V. Guimarães no arranque do campeonato. Na mesma medida, embora ainda limitados a tratamento e treino no ginásio, o médio brasileiro Euller, bem como o guardião e compatriota Rodrigo Moura também dificilmente conseguirão recuperar a tempo de serem opção na jornada inaugural.