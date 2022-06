Chaves vai ter bilhetes a 3 euros na Liga

O Chaves anunciou, numa publicação na página oficial do clube, os preços dos bilhetes para a temporada 2022/23, onde se inclui o passe 'Eu Sou Valente Transmontano'."A nova época está quase a começar e nós temos grandes novidades para os nossos sócios. Garante o passe que te permite assistir a todos os jogos do campeonato (17) desde 3€ por jogo! Limitado ao número de lugares existentes. O lugar de um Valente Transmontano é no estádio!", pode ler-se.Segundo a nova tabela apresentada, o passe para a bancada central coberta (adulto) custa 140€, dividido em duas prestações de 70€. Já na bancada central coberta (menores) o passe custa 80€, também ele dividido em duas prestações.A bancada central descoberta para adultos vai ter o passe a 80€, e os menores a 50€. Para a bancada topo sul os adultos vão ter o passe a 100€ e os menores a 60€, sendo que em todos os passes pode ser dividido o pagamento em duas prestações: a primeira no ato em que se acede ao passe e, a segunda, paga a 25 de janeiro de 2023.Os passes para a época 2022/23 vão estar à venda a partir de segunda-feira, 20 de junho, na secretaria do clube.