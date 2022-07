Chaves vence frente ao V. Guimarães B mas ainda não convence

O terceiro encontro de pré-época do Chaves jogou-se esta quarta-feira frente ao V. Guimarães B no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, com os termómetros a assinalar os 36 graus às 18 horas.Apostando num onze onde só os centrais e o guarda-redes foram novidade, o Chaves apresentou as suas caras habituais, mas curiosamente foi o Vitória B que entrou melhor no jogo e Jason desperdiçou uma grande oportunidade só com Rodrigo pela frente. Na resposta o Chaves passou para a frente no marcador com um golo de Batxi aos 16’.O Vitória estava a ser uma agradável surpresa, mas o Chaves teve objetividade e Juninho aumentou a contagem aos 23’. O jogador bisou aos 39’, dando uma vantagem considerável aos transmontanos para o descanso.Na segunda metade, as muitas alterações tiraram ritmo ao jogo, mas Paulo Vítor teve de se aplicar com uma grande defesa aos 61’ para negar o golo a um jogador visitante que a ficha de jogo fornecida pelo Vitória B não identificou, até porque em campo chegaram a estar dois jogadores com o número 5, dois com o 14, outros tantos com o 16 e com o 18, facto que dificultava a identificação dos atletas.O Vitória ainda reduziu de grande penalidade por Jota, mesmo sobre o apito final (89’).O jogo teve ainda como motivo de interesse a estreia do espanhol Héctor que deixou bons pormenores no jogo.Euller, que só ontem assinou pelos Valentes Transmontanos, ainda não fez a sua estreia e ficou de fora juntamente com Obiora que realizou tratamento.Os Valentes Transmontanos, recém-chegados à primeira Liga, estão longe de ter o seu plantel fechado e ainda falta muita gente ao conjunto de Vítor Campelos que tem ainda mais dois jogos de preparação pela frente.Rodrigo, João Correia, Steven Vitória, Nélson Monte, Langa, Kevin Pina, João Mendes, João Teixeira, Batxi, Patrick e Juninho;Vítor CampelosPaulo Vitór, Habib Sylla, Rúben, Nicolas, Talysson, Pedro Ribeiro, Guima, Edu, Picas, Guilherme, Queirós, Morim, Benny, Héctor, Jô e BiscaiaAntal, Mutoabo, Rui Correia, Maxwel, Silvestre, Diogo Ressurreição, Nogueira, Soares, Diogo Ferreira, Jason e Yuk;Nuno BarbosaTiago, Rafa, Nuno Correia, Tounkara, Ni, Martm, Figo, Rafa Pereira, Chico, Geovani, João Pedro, Jota, F. Estrella e Euri1-0 Batxi (16’) e 2-0 Juninho (23’), 3-0 Juninho (39’), 3-1 Jota (89’)