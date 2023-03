Conselho de Disciplina já decidiu: Jô Batista vai mesmo cumprir um jogo de suspensão

O Conselho de Disciplina (CD) confirmou o castigo de um jogo aplicado a Jô Batista, avançado do Chaves que foi expulso por acumulação de amarelos no jogo com o FC Porto, na última jornada da Liga Bwin.Na sua defesa, os flavienses afirmaram que o 2.º cartão amarelo - por carga do jogador sobre Otávio - não deveria ter sido mostrado, alegando também incumprimento do CD relativamente a "formalismos regulamentares". Ora, o CD, após afastar esta acusação, restringiu a decisão a tomar à vertente técnica, pelo que, sem que tenha sido colocado em causa o transcrito pelo árbitro da partida, Manuel Oliveira, no seu relatório, manteve a admoestação, fazendo valer "a doutrina da field of play"."Analisado o vídeo do lances, resulta que a equipa de arbitragem errou de forma flagrante ao ter admoestado o Arguido uma vez que não praticou qualquer conduta que consubstancie uma infracção disciplinar. Aos 73’ existiu uma disputa de bola entre 3 jogadores, sendo que naquele momento a bola se encontrava a largos metros da linha de meio-campo, sendo que para além dos dois jogadores da Chaves SAD a disputar a bola, estava 1 jogador do lado esquerdo e mais 4 jogadores da CHAVES SAD para lá da linha de meio-campo, não existindo nenhum jogador da equipa adversária em posição para um ataque prometedor ou sem marcação. (...) Ora, é inaudito que se possa qualificar tal lance como um ataque prometedor, pelo que foi indevidamente o jogador admoestado com o cartão amarelo, e consequentemente indevidamente expulso em tal jogo. O que deveria ter sido verificado não só pelo Árbitro, mas também pelo restante equipa de arbitragem. Assim, a admoestação do Arguido, com a exibição de cartão amarelo carece de fundamento de facto e de direito, pelo que deve ser de imediato revogada, o que se requer", argumentou o Chaves.Pelo seu lado, o Conselho de Disciplina foi claro na conclusão do caso: "Atendendo ao conteúdo da defesa apresentada, entende igualmente este Conselho de Disciplina que não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade descrita nos relatórios, com as consequências disciplinares previstas no RDLPFP. Assim, tratando-se de decisão da equipa de arbitragem, tomada durante jogo oficial, relativa à aplicação das leis do jogo, é a mesma, na ausência de evidência de má fé (fraude, arbitrariedade ou corrupção), insindicável, por força do princípio da autoridade do árbitro (e por conseguinte da doutrina da field of play), conforme estabelece expressamente o artigo 13.º, alínea g) da RDLPFP, pelo que se confirma a factualidade descrita nos relatórios.)"